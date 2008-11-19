Во Львове крестьяне пикетируют облсовет

Несколько сотен жителей сел Львовской области пикетируют областной совет, сессия которого в настоящее время рассматривает вопрос рейдерских захватов земель.

Как передает корреспондент УНИАН, акция инициирована всеукраинским объединением “Свобода” и проходит под лозунгом “Нет – коррупции в сфере земельных отношений!”. В акции принимают участие жители сел Малехив, Муроване, Раковец, Сороки Львовские.

“Мы протестуем против захвата мощными финансовыми группами при содействии чиновников местных органов власти земельных участков в селах, прилегающих ко Львову, и имеющих высокую ценность. К этому причастны и чиновники Львовской облгосадминистрации, и Львовского областного совета. Мы передали народным избранникам текст постановления участников пикетирования, которое также будет направлено и Президенту Украины, основным требованием которого является отстранение от должностей начальника Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации М.Кожушко, председателей Жовкивской и Пустомытивской райгосадминистраций, которые “приложились” к противоправной продаже земель Львовской области”, - сообщил председатель Львовской городской организации ВО “Свобода”, депутат горсовета Иван Грында.

Также активисты ВО “Свобода” сегодня направили в Высший совет юстиции, Совет судей Украины, парламентский комитет по вопросам правосудия постановление участников акции с требованием провести проверки и отстранить от должностей судей, в действиях которых содержатся признаки коррупции во время рассмотрения земельных вопросов.