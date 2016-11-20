Сегодня украинские аграрии отмечают профессиональный праздник

Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении работникам сельского хозяйства по случаю их профессионального праздника, текст которого размещен на его официальном сайте, подчеркнул, что стабильная работа предприятий сельского хозяйства - это основа для продовольственной независимости страны.

«Стабильная работа предприятий отрасли является важным фактором подъема экономики и обеспечения надежной основы для продовольственной независимости страны. Благодаря вашему высокому профессионализму продукция украинского аграрного сектора является конкурентоспособной на отечественном и зарубежных рынках», - подчеркнул Порошенко.

Президент выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, укрепить национальную экономику и процветание Украины.

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«Искренне желаю всем крепкого здоровья, мира, согласия, неисчерпаемых жизненных сил и новых достижений во имя Украины», - добавил глава государства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, заявил на своей странице в Facebook, что для правительства развитие сельского хозяйства является одним из главных приоритетов на 2017 год.

«Для правительства развитие сельского хозяйства является одним из главных приоритетов на 2017 год, и поэтому в проекте бюджета мы предусмотрели, в частности, поддержку для малых и средних фермерских хозяйств и стимулирования технической модернизации в аграрном секторе», - написал Гройсман.

Премьер пожелал всем аграриям вдохновения, качественных урожаев и успехов в работе.