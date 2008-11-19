Мельник: АФ закупает зерно только по залоговым ценам

На сегодняшний день Аграрный фонд закупает фуражное и продовольственное зерно исключительно по залоговым ценам.

Об этом заявил на брифинге журналистам министр аграрной политики Юрий Мельник.

«Механизм залоговых закупок является действенным. Он устраивает и заемщика, который получает средства под 8,7% годовых, и выгоден государству, потому что оно, вложив деньги, поддерживает сельхозпроизводителя в тот период, когда ему эти деньги очень нужны», - подчеркнул Ю.Мельник.

Он отметил, что на сегодняшний день в Аграрном фонде остаются неосвоенными около 100 млн. грн., и в связи с этим обратился к предприятиям отрасли более активно подавать заявки в Аграрный фонд.

Министр также сообщил, что на сегодняшний день Аграрный фонд еще не оплатил закупленное зерно на 100 млн. грн., и это связано с необходимостью детально изучать документы.

«Залоговые закупки – это механизм, который предусматривает скрупулезную работу с документами. Поскольку это, по сути, кредит как в банке, только не в банке, однако перечень документов и требования к ним очень серьезные. На сегодняшний день у нас подано документов почти на 500 млн. грн., но лишь на 100 млн. мы задолжали и своевременно не оплатили (зерно – УНИАН)", - отметил Ю.Мельник.

Как сообщалось, по результатам совещания 11 ноября премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с аграриями правительство предложило Аграрному фонду закупать зерно у производителей на средства, которые есть в фонде на сегодняшний день, по залоговым ценам.

«Понимая проблему падения цены на мировых рынках на зерно, мы приняли решение, что все деньги, которые сейчас остались в Аграрном фонде, будем тратить не на стопроцентную оплату и покупку зерна, а на так называемую залоговую закупку, когда мы покупаем не окончательно, а выкупаем по залоговой цене зерно по такой цене, которая может покрыть себестоимость, и у аграрных предприятий остается право, когда будет хорошая конъюнктура на рынках, забрать свое зерно из Аграрного фонда и продать его по таким ценам, которые сложатся на рынке после нового года, и вернуть Аграрному фонду залоговую цену, получив при этом запланированную прибыль», – сказала Ю.Тимошенко.