Украина уже экспортировала около 12 млн. т зерна и рапса

На сегодняшний день с начала маркетингового года, несмотря на сложности с экспортом, Украина продала за границу около 12 млн. тонн зерна и рапса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр аграрной политики Юрий Мельник.

Он подчеркнул, что ситуация на рынке зерна остается сложной и на мировых биржах цена продовольственной пшеницы по-прежнему не повышается и составляет 195-197 долларов за тонну. При этом министр высказал надежду, что с конца января 2009 года на мировых рынках зерна начнется оживление, которое приведет к повышению цены на зерновые.

«На сегодняшний день, к сожалению, ситуация такова, что цены на зерновые практически не меняются… Но январь всегда традиционно демонстрировал некоторое повышение цены – мы на это рассчитываем», - подчеркнул Ю.Мельник.