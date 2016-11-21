Украина запретила ввоз птицы из двух регионов Германии

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины ввела запрет на импорт птицы из двух регионов Германии – земель Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания, в связи со вспышками высокопатогенного птичьего гриппа на этих территориях, сообщила пресс-служба ведомства.

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Кроме того, Госпродпотребслужба ввела ограничения на импорт птицы с территорий медье Бекеш, Бач-Кишкун и Чонград в Венгрии. Также в связи со вспышками болезни Ньюкасла ведомство запретило импорт птичьего мяса из региона Монтана в Болгарии.

Как сообщал УНИАН, ранее Госпродпотребслужба ввела запрет на импорт птицы из Австрии из-за зафиксированных вспышек птичьего гриппа.

Кроме того, по данным Госпродпотребслужбы, вспышки птичьего гриппа и болезни Ньюкасла были зарегистрированы также среди диких и перелетных птиц в Румынии, Польше, Нидерландах, Швейцарии, Австрии, Германии и Хорватии. Однако если вирус обнаружен в дикой фауне, ведомство не может применить ограничительные меры по импорту.

Высокопатогенный грипп птиц – это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, которая характеризуется поражением органов пищеварения, дыхания и высокой смертностью.

Болезнь Ньюкасла – это опасное вирусное заболевание птиц, которое сопровождается пневмонией, энцефалитом и множественными точечными поражениями внутренних органов. Контакт людей с инфицированными птицами может вызвать лёгкий конъюнктивит и симптомы, напоминающие грипп, но вирус Ньюкасла не представляет опасности для здоровья человека. Схем лечения этой болезни не существует, но использование профилактических вакцин и санитарных мероприятий снижает вероятность вспышек.