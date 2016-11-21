В Украине зафиксировали очередной случай чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Черкасской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, ветеринары обнаружили трупы двух свиней, погибших от АЧС, на свалке твердых бытовых отходов, которая расположена на расстоянии 600 м от жилых домов города Шпола. Владельца животных установить не удалось.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Шполянской райгосадминистрации провела заседание и утвердила план действий по ликвидации АЧС, определила границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Справка УНИАН. По данным из открытых источников, всего с начала 2016 года в Украине зарегистрированы 79 вспышек АЧС, в том числе в Одесской (21 случаев), Николаевской (14), Харьковской (8), Полтавской (7), Сумской (5), Волынской, Кировоградской, Хмельницкой (по 4), Ривненской (3), Черниговской, Киевской, Черкасской (по 2), Житомирской, Черновицкой, Винницкой областях (по одному).

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.