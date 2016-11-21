Украина открывает новый рынок: начнет поставлять мясо птицы в Сербию

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) и ветеринарная служба Сербии согласовали форму ветеринарного сертификата на экспорт отечественного мяса птицы на сербский рынок, в связи с чем Украина в скором времени начнет поставлять этот товар в Сербию, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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В то же время ведомство отметило, что экспортировать мясо птицы смогут только те отечественные предприятия, которые имеют право экспорта в ЕС или были проинспектированы сербским компетентным органом.

Как сообщал УНИАН, в марте Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выделяла рынки Сербии, Монголии, Таджикистана и Туркменистана как одни из наиболее перспективных для украинских экспортеров.

Ассоциация «Союз птицеводов Украины» прогнозирует рост производства мяса птицы в 2016 году на 4% по сравнению с 2015 годом - до 1,2 млн тонн. При этом в Союзе птицеводов считают, что спрос на мясо птицы будет оставаться стабильным, поскольку оно дешевле других видов мяса.