Япония заинтересована в импорте украинских органических ягод и меда – Минагропрод

Япония заинтересована в импорте украинских свежих и переработанных нишевых органических продуктов, таких как ягоды и мед, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Большой потенциал на японском рынке, который отличает высокая емкость и покупательная платежеспособность потребителей, имеют украинские свежие и переработанные органические и нишевые продукты, например, ягоды или мед", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что показать свою продукцию потенциальным японским покупателям отечественные производители смогут на выставке FOODEX в марте 2017 года, на которую их пригласил вице-министр сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии Кацуо Якуро в ходе встречи с представителями Минагропрода.

Согласно сообщению, во время данной встречи замглавы украинского министерства Ольга Трофимцева предложила японским коллегам организовать в следующем году бизнес-миссию в нашу страну для представителей японских компаний, которые заинтересованы не только в торговом, но и в инвестиционном сотрудничестве с украинскими фирмами. Так, приоритетными инвестиционными направлениями в украинском аграрном секторе являются капиталовложения в логистику, инфраструктурные объекты, системы орошения, переработки, лаборатории контроля качества продуктов и развитие инновационных решений.

Пресс-служба Минагропрода добавила, что в прошлом году товарооборот между Украиной и Японией составил 156,6 миллиона долларов, из которых 154,8 миллиона долларов пришлось на экспорт. Основными товарными группами, которые украинские аграрии экспортировали в Японию, были зерновые, табак и изделия из него.

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Как сообщал УНИАН, в середине ноября глава правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов сказал, что в настоящее время идет подготовка к экспорту украинской продукции в Японию.

По данным Федерации органического движения, наша страна занимает 22-е место в мире по площадям, занятым под органическим производством. Объемы экспорта органической продукции из Украины превышают внутреннее потребление и в последние годы колеблются в пределах от 35 до 50 миллионов евро. Украина экспортирует в основном органические зерновые, бобовые, масличные культуры, а также дикорастущие ягоды, грибы и орехи. Наращиваются поставки круп, молочной продукции и соков.

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено развивать производство органической продукции, чтобы к 2020 году довести долю такой продукции в валовом сельхозпроизводстве до 3%.