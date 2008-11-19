Понижены рейтинги ряда агропредприятий

Сегодня рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о понижении кредитных рейтингов и изменении прогнозов по рейтингам ряда компаний (и их долговых инструментов) агропромышленного комплекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

По информации агентства, рейтинг облигаций серии А ООО "Инсахарпром-К" понижен с уровня uaBBB- до уровня uaBB, сохранен прогноз негативный.

Рейтинг облигаций серий А-С ОАО "Хлебпром" понижен с уровня uaA- до уровня uaBBB, сохранен прогноз негативный.

Прогноз по уровню рейтинга облигаций серии А ЧП СПФ "АГРО" (uaBB) изменен со стабильного на негативный.

Прогноз по уровню рейтинга облигаций серии А ЗАО "Агроэкопродукт" (uaA-) изменен со стабильного на негативный.

Прогноз по уровню рейтинга облигаций серий А-C ЗАО "Галичина" (uaBBB) изменен со стабильного на негативный.

Прогноз по уровню рейтинга ОАО "Коровай" (uaBB) изменен со стабильного на негативный.

Прогноз по уровню рейтинга облигаций серии А ООО "Нидан+" (uaBB+) изменен с позитивного на стабильный.

Прогноз по уровню рейтинга облигаций серии А ЗАО Компания "Райз" ( uaBBB ) изменен со стабильного на негативный.

Прогноз по уровню рейтинга облигаций серии В СТОВ "им. Шевченко" (uaA-) изменен со стабильного на негативный.

Прогноз по уровню рейтинга облигаций серий А-В ООО "Юнимилк" (uaBBB) изменен со стабильного на негативный.

Как отмечают в "Кредит-Рейтинге", понижение кредитных рейтингов и ухудшение прогнозов по рейтингам перечисленных компаний обусловлено ожидаемым ухудшением ликвидности компаний в связи с усложнением доступа к кредитным ресурсам, а также высокой вероятностью снижения спроса на продукцию большинства предприятий, представленную в среднем и высоком ценовых сегментах.

Негативный прогноз по рейтингам означает, что рейтинг компаний, а также их долговых инструментов может быть понижен в течение года. Дальнейшие рейтинговые действия будут осуществляться в зависимости от степени влияния указанных негативных тенденций на финансовые показатели каждой конкретной компании.