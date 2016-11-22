Украинские заводы уже произвели 1,5 миллиона тонн сахара

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения переработали 10,08 млн тонн сахарной свеклы и произвели 1,48 млн тонн сахара, что составляет около 77% от прогнозируемого Министерством аграрной политики и продовольствия общего объема производства сахара в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2016 – август 2017), сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

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Согласно сообщению, за аналогичный период прошлого года украинские предприятия произвели 1,43 млн тонн сахара, переработав 7,97 млн тонн сахарной свеклы.

В пресс-службе отметили, что средняя сахаристость свеклы составляет 17,8%, выход сахара - 14,85%, что на 0,11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Это позволило значительно нарастить объемы производства сладкого песка, избыток которого украинские производители удачно экспортируют в Шри-Ланку, Бирму, Грузию и другие страны», - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического отдела ассоциации Русланы Бутыло.

Сообщается, что текущий сезон сахароварения был относительно спокойным, за исключением аномальных климатических изменений в августе и ноябре. Поэтому из-за сильных снегопадов на прошлой неделе почти 44 тыс. га сахарной свеклы осталось под снегом. Но в ассоциации заверили, что эта культура не боится морозов до -10°С, поэтому производители могут собрать урожай вовремя и без потерь.

По прогнозам экспертов, большинство отечественных сахарных заводов завершат производство до Нового года. По состоянию на 16 ноября уже завершило работу 4 завода (по 2 в Харьковской и Хмельницкой областях). Только 3 украинских завода продолжат переработку сахарной свеклы в январе.

Ранее в ассоциации сообщали, что в этом году производственный сезон начался 20 августа, и сейчас работает 41 сахарный завод.

По итогам 2016-2017 МГ «Укрцукор» прогнозирует производство сахара на уровне 2 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что в 2016-2017 МГ украинские заводы произведут 1,8-1,85 млн тонн сахара. Учитывая уровень переходных остатков, в министерстве ожидают, что предложение на рынке сахара превысит 2 млн тонн, а потребность внутреннего рынка будет ниже - на уровне 1,6 млн тонн.

В текущем 2016-2017 МГ квоты на производство сахара в Украине получили 44 завода против 37 в прошлом сезоне.