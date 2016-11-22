Кабмин обнародовал решение о повышении цен на водку почти на треть – вступит в силу через 10 дней

Кабинет министров Украины в рамках корректировки оптовых и розничных цен на литр 100-процентного спирта пересмотрел цены на водку и другую алкогольную продукцию, содержащую спирт.

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Об этом говорится в постановлении правительства №828, опубликованном на сайте правительства и вступающем в силу через 10 дней.

Согласно решению Кабмина, минимальная цена на водку и ликеро-водочные изделия повышена на 27,1-27,86%, на виски, ром и джин – на 37-63%, на коньяк (бренди) – на 24-27%, на вина – на 22,2-55,6%.

«Таким образом, минимальная розничная цена бутылки водки 0,5 литра с 40-процентным содержанием спирта повышена до 69,8 грн с 54,9 грн, - говорится в пояснительной записке к постановлению. - Это связано с тем, что введенная в сентябре 2015 года минимальная цена на водку не отвечала расходам производителей на производство и реализацию своей продукции. Ставки акцизов на водку и ликеро-водочные изделия повысилась на 50%, на вина с добавлением спирта – на 100%. Выросли в цене и другие составляющие».

В постановлении правительства также сказано, что минимальная цена бутылки 0,7 л виноградного сухого вина составляет 33-69,9 грн, крепленого вина и вермута – 42 грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в конце августа предложило повысить минимальные розничные цены на алкоголь, которые были первоначально установлены в 2008 году и с тех пор ежегодно пересматриваются. Эксперты утверждают, что такое ценовое регулирование помогает избежать распространения некачественной продукции на рынке.