Артемовский завод шампанских вин выпустил 10,6 млн. бут. игристого вина

Артемовский завод шампанских вин (Artyomovsk Winery) увеличил объем производства игристых вин за десять месяцев 2008 года на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10 млн. 573 тыс. 400 бутылок игристого вина.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба завода. Вместе с тем, в октябре 2008 г. объем экспортных продаж игристых вин Artyomovsk Winery в целом увеличился на 22% , в частности в Россию - на 30%, по сравнению с показателями октября 2007 года.

В Украине стабильный прирост продаж в октябре продемонстрировала торговая марка Krimart – рост на 30%, что говорит о популярности украинского классического брюта, отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Артемовский завод шампанских вин (Artyomovsk Winery) производит игристые вина исключительно традиционным бутылочным способом. На территории Украины представляет торговые марки: «Krimаrt», «Артемовское», «Крым». Экспортные поставки игристого вина от Артемовского завода шампанских вин охватывают более двадцати стран мира.