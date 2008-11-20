Сахзаводы Украины произвели 1,2 млн. тонн сахара

В Украине на сегодня накопано 12 млн. тонн сахарной свеклы, из которой почти 85% переработаны. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил сегодня председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Николай ЯРЧУК.

По данным ассоциации, из указанного объема свеклы произведено 1,2 млн. тонн сахара. Н.ЯРЧУК отметил, что копка свеклы уже завершилась и продолжается ее вывоз на приемные пункты сахарных заводов.

Н.ЯРЧУК напомнил, то в текущем сезоне производство сахара из свеклы нового урожая составит 1,65 млн. тонн сахара. «Возможно, немножко больше, в зависимости от погодных условий», - добавил Н.ЯРЧУК.

Он отметил, что переходящие запасы сахара на начало сезона составляют более 600 тыс. тонн. Таким образом, предложения сахара на внутреннем рынке будет полностью достаточно для удовлетворения внутренней потребности.