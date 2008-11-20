Сахаропроизводители просят защиты

Сахаропроизводители Украины обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, Верховной Раде Украины и премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с требованием принять меры для защиты отрасли.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил сегодня председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Николай ЯРЧУК.

По словам Н.ЯРЧУКА, сегодня в отрасли накопилось много негативных факторов. К переработке свеклы приступили всего 70 заводов из 104, получивших квоту. Кроме того, импорт сахара из тростника и сахаросодержащих продуктов негативно влияет на внутренний рынок, снижая цены на продукцию. Таким образом, производители вынуждены продавать сахар ниже себестоимости. Производители заявили, что если не будут приняты адекватные меры, отрасль окажется на грани развала.

В своем обращении работники сахарной отрасли просят защитить внутренний рынок от поступлений в режиме свободной торговли из Беларуси тростникового сахара. Кроме того, они просят запретить ввоз на таможенную территорию Украины сахара-сырца из тростника, сахаросодержащих продуктов и химических сахарозаменителей и пересмотреть в сторону увеличения ставки ввозной пошлины на сахар и сахаросодержащие продукты.

Также сахаропроизводители просят закупить в Аграрный фонд сахар в объемах, предусмотренных законодательством, а также продлить сроки возвращения кредитов, полученных сахарными заводами и сахарными компаниями, до 1 сентября 2009 года.

Кроме того, просят принять мораторий на рост цен на газ для предприятий сахарной отрасли до завершения сезона переработки сахарной свеклы.

Также производители обращаются к правительству с просьбой способствовать продвижению украинского сахара на внешние рынки.

Сахаропроизводители просят правительство продолжить государственную поддержку производителей сахарной свеклы на уровне 1,5 тыс. грн. на гектар посева. Они выразили надежду, что их просьбы будут услышаны и реализованы. В противном случае они не исключают проведения митингов, акций протеста и т.д.