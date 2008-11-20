ЕС реформирует сельхозполитику

Совет министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства Европейского Союза достиг политического согласия о реформировании Общей сельскохозяйственной политики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было достигнуто во время заседания совета 19 ноября.

Решение предусматривает уменьшение субсидий сельскому хозяйству с одновременным более эффективным использованием средств для поддержки секторов, которые сталкиваются с проблемами. Так, страны-члены ЕС с 2010 года будут иметь возможность до 10% средств, предназначенных на помощь сельскому хозяйству, тратить в виде поддержки отдельным отраслям для улучшения защиты окружающей среды, качества продукции и содействия ее продаже на рынках. Эта помощь также может компенсировать ущерб, наносимый окружающей среде при производстве молока, производстве говядины и баранины, а также риса.

Реформа сельскохозяйственной политики предусматривает ликвидацию обязательного требования относительно отвода 10% земли под пар, а также постепенное увеличение квот на производство молока. Так, квоты будут ежегодно увеличиваться на 1%, начиная с 2009 года, до полной ликвидации в 2015 году.

Окончательно решение будет утверждено на следующем заседании Совета министров после согласования текста лингвистами и юристами.