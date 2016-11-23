В Украине утвердили принципы производства и маркировки органической продукции

Кабинет министров Украины утвердил основные принципы производства, реализации и маркировки органической продукции, разработанные Министерством аграрной политики и продовольствия с целью улучшения качества этой продукции.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«В перечне приоритетов министерства и Кабинета министров, которые мы утверждали, есть серьезный объем работы по улучшению ситуации с оборотом органической продукции и ее производством… Для выполнения тех задач, которые мы поставили перед собой, министерство подготовило соответствующий законопроект», - сказал министр аграрной политики Тарас Кутовой, представляя документ.

Министр сообщил, что данный законопроект приводит терминологию в сфере органического производства в соответствие с европейским законодательством, разграничивает права и обязанности органов власти и субъектов рынка, определяет основные принципы государственной политики в этой отрасли и механизмы сертификации органической продукции.

По словам Кутового, документ также предусматривает административную ответственность участников рынка за нарушение утвержденных принципов и определяет механизм, благодаря которому общественность сможет получить прямой доступ ко всей необходимой информации о производстве такой продукции.

«Каждый потребитель, если этот закон будет принят, сможет отслеживать и производителя, и сертифицирующую организацию органической продукции, которую он покупает. Фактически заложен механизм прозрачной прослеживаемости органической продукции по маркировке производителя», - отметил глава Минагропрода.

Кутовой добавил, что предложенные принципы позволят Украине более эффективно использовать свой потенциал в сфере органического производства, поскольку по состоянию на сегодняшний день наша страна использует менее 10% своих возможностей в этой отрасли. Кроме того, они открывают перед отечественной органикой большие экспортные перспективы благодаря приведению украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами.

Как сообщал УНИАН, по данным Федерации органического движения, наша страна занимает 22-е место в мире по площадям, выделенным под органическое производство. Объемы экспорта органической продукции из Украины превышают внутреннее потребление и в последние годы колеблются в пределах от 35 до 50 млн евро. Украина экспортирует в основном органические зерновые, бобовые, масличные культуры, а также дикорастущие ягоды, грибы и орехи. Наращиваются поставки круп, молочной продукции и соков.

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено развивать производство органической продукции, чтобы к 2020 году довести долю такой продукции в валовом сельхозпроизводстве до 3%.