Почем пир во время «чумы»?

Удары финансового кризиса разновекторны - в мире стремительно падает стоимость сырья. Дешевеет не только нефть, но и зерно, подсолнечное масло и другое. Украина не стала исключением. Стоимость аграрной продукции в нашей стране по некоторым позициям снизилась на проценты, по другим – упала в разы.

Однако конечного потребителя удешевление сырья не всегда порадует снижением цен на продукты на полках магазинов. Приведет удешевление сырьея, вызванное финансовым кризисом, к снижению стоимости продовольственной корзины украинцев?

В комментариях УНИАН эксперты отмечают, что уже сейчас в Украине приостановились темпы роста продовольственной инфляции. «Сейчас продовольственная инфляция сопоставима с общими темпами инфляции, и продовольствие уже не выступает в роли локомотива инфляции», - отметил руководитель группы экспертов Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа.

В отличие от аграрных рынков, цены на продукцию которых падают в Украине и во всем мире, украинская пищевая промышленность еще не полностью ощутила на себе влияние финансово-экономического кризиса. Спрос на продукцию если и снизился, то незначительно. Украинцы еще не поняли, как нужно жить во время кризиса и не оптимизировали свои затраты в сторону снижения. Пока отказываются от вкусных, но не критических для потребления продуктов, единицы. Эксперты считают, что это продлится недолго – уже после Нового года население проверит опустевшие кошельки и начнет более тщательно контролировать свои расходы. Большинство украинцев вынуждены будут затянуть пояса, не увидев перспектив роста доходов на фоне глобального снижения экономики. То есть, значительное снижение спроса и производства продуктов питания произойдет уже в январе-феврале следующего года.

Эксперты уверены, что уже в ближайшее время финансовый кризис и проблема с привлечением кредитных средств вынудит производителей пересмотреть ценовую политику в сторону снижения. Кроме того, эксперты отмечают, что есть и объективные причины для удешевления некоторых продуктов питания.

А пока что производители продуктов питания не спешат снижать цены и с надеждой ждут новогодних праздников – финансовые ресурсы многих предприятий уже сегодня ограничены, а любовь украинцев к пышным новогодним и рождественским застольям позволит им на некоторое время увеличить объемы продаж и пополнить оборотные средства.

«Карамельные» перспективы: лучше дешево, чем никак

После праздников, скорее всего, на продовольственных рынках начнется изменение соотношений премиум и средне-низкого ценовых сегментов. Не имея денег на дорогую продукцию, потребители либо откажутся от нее вообще, либо прейдут на более дешевые аналоги. Больше всего пострадают производители продукции «не первой необходимости», в частности, кондитеры.

Начальник аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Мария Колесник считает, что при ограниченных денежных ресурсах население в первую очередь откажется от сладкого, а семьи, в которых есть дети, перейдут на дешевую продукцию.

Пока кондитеры не комментируют перспективы, но уже сейчас Корпорация «Рошен» объявила о снижении на 10% цен на всю продукцию, а компания АВК увеличила вес своих новогодних наборов в среднем на 15%. Очевидно, таким способом они надеются увеличить объем продаж в самый «рыбный» период – перед праздниками. Кто ж его знает, что там будет дальше…

А ведь последние несколько лет кондитеры упорно развивали премиум-сегмент и отказывались от производства дешевой продукции, такой, как карамель, леденцы. Теперь, скорее всего, им придется вспомнить забытое «карамельное» прошлое.

Мария Колесник опасается, что снижение спроса может привести к значительному падению производства. Чтобы выжить, предприятия вынуждены будут искать внешние рынки сбыта для своих сладостей, где покупательская способность значительно выше.

Не хлебом единым?

Хлебозаводы, по мнению экспертов, вряд ли станут снижать цены, не смотря на удешевление зерна и муки. Тем более, что население воспринимает хлеб как нечто, способное спасти от голода и вряд ли откажется от этого продукта. Владимир Лапа отмечает, что в хлебопекарской отрасли снижение цен на муку нивелируется подорожанием энергоносителей.

Хлебопеки подтверждают прогнозы экспертов. Президент ЗАО «Холдинг «Т и С» Владимир Слабовский (производитель хлебобулочных изделий ТМ «Булкин») уверен, что кризис никак не отразится на цене хлебобулочных изделий.

Что касается цен на муку и крупы, то Владимир Лапа считает, что цены на них могут снизится на 10-15% в связи со снижением цен на зерно.

Мясо – вредно, особенно дорогое?

Переработчики мяса, по прогнозам М.Колесник, могут незначительно снизить цены на продукцию – максимум на 10%. При этом ожидается падение спроса на их продукцию. Председатель правления племптицесовхоза «Броварской» Виталий Маланич (производитель мяса индейки ТМ «Инделика») отмечает, что большинство украинских мясокомбинатов используют для производства колбас импортное сырье, которое в последнее время выросло в цене. По его мнению, можно ожидать значительное сокращение производства мясных изделий и рост цен на них. В свою очередь повысится спрос на украинское сырье, которое есть на рынке с избытком, а именно - на мясо птицы. «Мы ожидаем, что цены на мясо птицы будет оставаться, по крайней мере, стабильными, поскольку оно в условиях кризиса останется самым доступным по цене, как для переработчиков, так и для потребителей», - прогнозирует производитель. При этом В.Маланич рассчитывает, что часть потребителей, которая не сможет позволить себе дорогую свинину и говядину, отдаст предпочтение именно мясу индейки.

Подсолнечное масло – 8 грн. за бутылку и ни копейки больше…

Для снижения цен на подсолнечное масло эксперты называют объективные причины – стоимость подсолнечника снизилась втрое. В прошлом году за тонну семян переработчики платили 3-3,5 тыс. грн., в этом году покупают их чуть дороже 1 тыс. грн. Снижение цен на бутылированное масло уже началось, но потребители заметят это чуть позже - когда торговые сети распродадут остатки продукции, произведенной из прошлогоднего урожая.

Мария Колесник считает, что в ближайшее время можно ожидать снижения цен на масло еще приблизительно на 1 грн. По таким расчетам, самое дорогое масло будет стоить около 8 грн. за литр. Однако масложировая отрасль как никакая другая является экспортноориентированной, поэтому цена на продукцию во многом будет зависеть и от ситуации на внешних рынках.

«Золотое» молоко

Снижение цен на молоко маловероятно, поскольку зима у молочников традиционный сезон сокращения надоев и дефицита сырья. Генеральный директор «ТД «Западная молочная группа» Сергей Швец (производитель молочные продукты ТМ "КОМО", "Гурманіка", "Молочна родина", "Optimal") считает, что до конца текущего года молочная продукция может подорожать минимум на 20-25%. При этом на ценобразование повлияет принятие антикризисного закона. «Введение нового режима по НДС и отмена льгот станет большой проблемой для производителей молочной промышленности. В его свете, поставки молока с частных подворий, вероятно, снизятся до минимума, поскольку населению это станет невыгодно из-за уменьшения стоимости молока минимум на 20%. А в структуре поставок молока на переработку, молоко от населения составляет в среднем 70%», - заявляет эксперт. При этом в Украине еще и динамично сокращается поголовье коров. «Тенденция сокращения поголовья коров дает основания предположить, что и в 2009 году проблемы с обеспечением переработчиков качественным сырьем будут усугубляться. Даже с ограниченным экспортом на российский рынок сбыта, в Украине будут сохраняться высокие цены на молокопродукты из-за дефицита предложения сырья и, как результат, высоких закупочных цен на него», - прогнозирует производитель.

Производители считают, что из-за подорожания молочной продукции, ее потребление снизится. Сокращение произойдет в элитном сегменте - десертах, сырках, а традиционные продукты – молоко, кефир, ряженка, сметана, йогурт, твердые сыры будут потребляться на прежнем уровне.

«Оружие помаранчевой революции» должно подешеветь

Яйца тоже должны подешеветь. Эксперты считают, что для этого есть все основания. Производители, у которых мы попытались взять комментарии, скромно отмолчались…

Недавнее повышение цен производители яиц оправдывают подорожанием медикаментов(!), несмотря на существенное снижение цен на корма из-за удешевления зерна. «Тогда есть вопросы - что же за яйца мы едим, если их цена настолько зависима от медикаментов, а не от кормов?», - спрашивает Мария Колесник. По ее мнению, есть объективные причины для снижения цен на яйца на 20%, поскольку себестоимость производства реально снизилась. А если цены на яйца и дальше будут расти, а не снижаться, отмечает Колесник, есть повод предполагать, что на рынке существует сговор между производителями и на этот рынок должен обратить внимание Антимонопольный комитет.

Пить дешево или не пить дорого?

На рынке напитков – как горячительных, так и не очень, пока глобальных изменения не предвидится. По крайней мере, производители пока не планируют пересматривать ценовую политику.

Исполнительный директор компании «Витмарк-Украина» Игорь Ланда (производитель соков ТМ «Jaffa», «Одесский консервный завод детского питания», «Соковита», «Чудо Чадо») отмечает, что в данный момент на рынке наблюдается общее подорожание продукции. Ключевые игроки подняли цены на 5-10% в связи со значительным подорожанием всего сырья. «К примеру, ананас подорожал на 45% по сравнению с прошлым годом. Единственное, что незначительно упало в цене, это яблоко», - добавил производитель. Видимо, вернется наше население к домашнему консервированию, тягу к которому наша пищевая промышленность старалась побороть все эти годы.

Виноделы отмечают, что цены на вино напрямую зависят от урожайности, а не от кризиса. Директор по маркетингу ЗАО ЗМВК «Коктебель» Наталия Ворожейкина (производитель вина и коньяка ТМ «Коктебель») сообщила, что в благоприятные годы себестоимость вина снижается. Если год по винограду не урожайный, требуются дополнительные инвестиции, что приводит к увеличению себестоимости продукции. Виноделы отмечают, что этот сезон для виноделия типичный. Поэтому повышение цен на вино с точки зрения себестоимости могут вызвать только такие статьи расходов, как комплектующие, транспорт и новая система налогообложения, которая может быть принята. Однако и предпосылок для снижения цен на украинские вина производители не видят.

Ситуация с импортными винами, по словам Натальи Ворожейконой, выглядит иначе. С того момента, когда Украина вступила в ВТО и снизились ввозные таможенные пошлины, на полках украинских магазинов появились импортные вина по новым ценам. Первыми свою ценовую политику изменили производители вин из Нового света - их вина подешевела в среднем на 10 грн.

Производители крепкого алкоголя ожидают традиционного роста потребления перед новогодними праздниками. Директор по маркетингу компании «Союз-Виктан» Василий Профир (производит продукцию ТМ «Союз-Виктан») отмечает, что цены на алкоголь всегда зависели от нескольких факторов: покупательской способности потребителей, государственного регулирования и желания производителей. Производитель отмечает, что покупательская способность начинает падать. По мнению В.Профира, продажи водки по цене более 20 грн. будут падать, в категории 16-19 грн. будут небольшие колебания, а в 14 -16 грн. -будет рост. «Но это пока предположения, так как все зависит от направления экономического кризиса в Украине», - подчеркивает эксперт.

Призрак пустых полок может стать реальностью

Эксперты однозначны в своих оценках – кризис может привести к остановке некоторых предприятий и даже гибели отдельных отраслей.

Мария Колесник отмечает, что сейчас кризис приведет к снижению цен, а потом может привести к остановке пищевой промышленности. «Тогда можно будет говорить не о снижении цен, а о пустых полках и росте цен на фоне дефицита», - говорит она.

Однако рецепта, как выжить во время кризиса, пока еще никто не придумал. Что ж будем экспериментировать.

Марьяна Коваль (УНИАН)