Кабмин концепцию создания оптовых рынков сельхозпродукции

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 19 ноября 2008 г. № 1447-р одобрил концепцию Государственной целевой программы создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции. Текст распоряжения опубликован на сайте правительства.

Документом поручено Минагрополитики вместе с Минэкономики, Минфином, Минюстом, Украинской академией аграрных наук разработать и подать в трехмесячный срок Кабинету министров Украины проект Государственной целевой программы создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.

Как говорится в концепции, на сегодня в Украине функционирует несовершенная сеть сбыта сельскохозяйственной продукции, не установлена связь “производитель - оптовик - розничный продавец - потребитель”, что влечет за собой нестабильную ценовую ситуацию, неэффективное использование материально-технических ресурсов, дополнительные расходы производителей, переработчиков, потребителей и непрогнозируемые потери государственного и местных бюджетов.

Кроме того, отмечается, что актуальность решения проблемы обусловлена вступлением Украины в ВТО, поскольку отечественная сельскохозяйственная продукция может быть вытеснена с рынка в результате ее низкой конкурентоспособности.

Отмечается, что создание оптовых рынков сельскохозяйственной продукции будет способствовать легализации потоков сельскохозяйственной продукции, в частности выращенной населением, прозрачному формированию цен с учетом спроса и предложения.

Отмечается, что программа направлена на создание 25 оптовых рынков: девять - в 2009 году, 16 - в 2011 году.

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств госбюджета с учетом имеющихся финансовых ресурсов, собственных средств юридических и физических лиц, инвестиций и других источников.

Ориентировочный объем средств, необходимый для выполнения программы, составляет 4 млрд. грн.