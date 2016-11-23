Украинские аграрии намолотили 61 миллион тонн зерновых

Согласно сообщению, аграрии намолотили 21,7 млн тонн кукурузы на зерно с площади 3,5 млн га (82% от прогноза).

Читайте такжеУкраинские аграрии уже экспортировали 16,4 миллиона тонн зерновых

Гречихи обмолочено 192 тыс. тонн с площади 150 тыс. га (100% от прогноза), проса – 191 тыс. тонн с 104 тыс. га (100% от прогноза).

По данным Минагропрода, аграрии продолжают сбор подсолнечника, которого обмолочено 13,3 млн тонн с площади 5,9 млн га (99% от прогноза).

Кроме того, аграрии намолотили 4 млн тонн сои с площади 1,8 млн га (96%), а также собрали 12,4 млн тонн сахарной свеклы с 260 тыс. га (89%).

Самый большой вал зерна собран в Винницкой (5,5 млн тонн), Одесской (4,5 млн тонн), и Полтавской (4,2 млн тонн) областях.

Самый высокий уровень урожайности зерновых наблюдался в Винницкой (65,1 ц/га), Черкасской (63,7 ц/га), Киевской (60 ц/га) и Хмельницкой (57,5 ц/га) областях.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит около 64 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США в августе повысило прогноз сбора урожая в Украине в 2016-2017 маркетинговом году (июль 2016 – июнь 2017) до 64,1 млн тонн.