Cахзаводы отказываются от тростникового сахара-сырца

Сахаропроизводители заявили, что не будут перерабатывать тростниковый сахар-сырец, ввезенный на льготных условиях. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Николай ЯРЧУК.

«Это взвешенная позиция собственников всех сахарных заводов Украины», - сказал Н.ЯРЧУК.

Н.ЯРЧУК отметил, что сахаропроизводители считают губительным для отрасли ввоз в Украину сахара-сырца, произведенного из тростника, в то время когда собственное производство полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка.

Н.ЯРЧУК сообщил, что сахаропроизводители обратились к Президенту и премьер-министру с просьбой отсрочить на период преодоления финансового кризиса ввоз в Украину сахара-сырца из тростника по льготной ставке ввозной пошлины, ввезти который обязалась Украина при вступлении в ВТО.

«Сахаропроизводители заявляют, что с целью защиты национального рынка сахара и собственного товаропроизводителя, до преодоления финансового кризиса ни один сахарный завод не будет перерабатывать сахар-сырец из тростника, который будет ввозиться в Украину в рамках тарифной квоты на льготных условиях для поставки на внутренний рынок», - подчеркнул Н.ЯРЧУК.