Аграрии уже экспортировали более 17 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали более 17 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 9,6 млн тонн, кукурузы –3,4 млн тонн, ячменя – около 4 млн тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 131,5 тыс. тонн муки, из которых 131,1 тыс. тонн составляет пшеничная мука и 4 тыс. – другие виды этого продукта.

Как сообщал УНИАН, в 2015-2016 МГ (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 млн тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 млн тонн. Эксперты ожидают, что экспорт зерновых в текущем МГ составит 41 млн тонн.

При этом Министерство аграрной политики и продовольствия повысило прогноз валового сбора зерновых в текущем году до 64 млн тонн с 63 млн тонн.