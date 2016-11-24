Минэкономразвития: отмена госрегулирования цен не привела к подорожанию продуктов

Пилотный проект по отмене государственного регулирования цен на продукты питания, действующий в период с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года, не приведет к повышению стоимости этой продукции на украинском рынке, сообщил советник министра экономического развития и торговли Дмитрий Романович в ходе пресс-конференции.

"На примере прошлого месяца отмена регулирования никаким образом не отразилась на динамике цен… Я не вижу никаких объективных причин для того, чтобы цены росли, нет платежеспособного спроса. Мы в Министерстве экономики верим, что рыночная экономика гораздо лучше регулирует цены, чем неудачные попытки государства это делать, устанавливая фиксируемые цены, ограничивая надбавки", - сказал он.

По словам Романовича, на стоимость продуктов питания влияют исключительно объективные рыночные факторы, такие как спрос и предложение, а также себестоимость продукции, но никак не искусственные ограничения, установленные государством.

Директор ассоциации "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский, также присутствовавший на пресс-конференции, считает, что отмена госрегулирования цен является исключительно положительным шагом, который позволит снизить "политический фактор" в политике украинского ценообразования. Согласно его данным, установление рыночных механизмов ценообразования не приведет к подорожанию социального хлеба, который является "наиболее политизированным продуктом".

“Цены на основные сорта хлеба у нас – это социальные и массовые сорта - остались прежними. Мы имеем возможность сохранять определенный уровень рентабельности продукции за счет повышения цен на более высокомаржинальные продукты, такие как кондитерские изделия”, - отметил эксперт.

В связи с этим ассоциация мукомолов призывает "перевести проект отмены госрегулирования цен из стадии пилотного в постоянно действующий".

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября Кабинет министров Украины утвердил пилотный проект отмены государственного регулирования цен на продукты питания с началом 1 октября 2016 года и окончанием 1 января 2017 года.

Ранее Министерство экономического развития и торговли планировало с 15 августа отменить государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, затем до 15 ноября провести мониторинг ценовой ситуации на рынке и до 15 декабря принять решение о возобновлении, ограничении или отмене ценового регулирования. Однако решение было отложено.

Минэкономразвития поддерживает идею полного отказа от госрегулирования цен. В ведомстве отмечают, что вопреки идее государственного регулирования, с 2003 года рост цен на социально значимые продукты питания значительно опережает средний рост цен по всем продуктам питания.

Государственное регулирование цен на продукты питания установлено постановлением Кабинета министров от 25 декабря 1996 года №1548 "Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов по регулированию цен (тарифов)".