Мука дешевеет
За счет муки из Тернопольской области
По сообщениям участников украинского зернового рынка, на текущей неделе ряд производителей продолжал снижение цен на пшеничную муку ввиду перенасыщения рынка готовой продукцией.
Как сообщает "АПК-Информ", на снижение цен также влияет присутствие на рынке более дешевой муки, которая, как правило, производится из низкокачественного зерна. В частности, ряд участников рынка западного и центрального региона страны сообщили о том, что данная продукция к ним на рынок зачастую поступает из Тернопольской области.
Уровень цен на нее составляет примерно: мука в/с - 1800-1850 грн/т с учетом доставки на склад покупателя. Напомним, что средний уровень цен на муку высшего сорта в указанных регионах составляет 1950-2000 грн/т (франко-склад продавца).