Мука дешевеет

По сообщениям участников украинского зернового рынка, на текущей неделе ряд производителей продолжал снижение цен на пшеничную муку ввиду перенасыщения рынка готовой продукцией.

Как сообщает "АПК-Информ", на снижение цен также влияет присутствие на рынке более дешевой муки, которая, как правило, производится из низкокачественного зерна. В частности, ряд участников рынка западного и центрального региона страны сообщили о том, что данная продукция к ним на рынок зачастую поступает из Тернопольской области.

Уровень цен на нее составляет примерно: мука в/с - 1800-1850 грн/т с учетом доставки на склад покупателя. Напомним, что средний уровень цен на муку высшего сорта в указанных регионах составляет 1950-2000 грн/т (франко-склад продавца).