В январе-октябре 2008 года общее производство продукции сельского хозяйства в Украине выросло на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Такие данные обнародованы в докладе Государственного комитета статистики Украины "О социально-экономическом положении Украины за январь-октябрь 2008 года", текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях производство сельхозпродукции выросло на 36,4%, в хозяйствах населения – на 5,8%.

Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в фактических ценах составил 126,5 млрд. грн.