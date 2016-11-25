Краснодарский край России на грани введения карантина из-за прогрессирующей чумы свиней

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сообщила о возможном введении в Краснодарском крае карантинных мер в случае выявления новых вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в свиноводческих комплексах, пишет "Коммерсант".

Ведомство признает, что карантинные меры приведут к ограничению экспорта сельхозпродукции, в том числе зерновых, однако считает такие ограничения неизбежными в случае продолжения распространения заболевания в регионе.

Читайте такжеУкраина сократила экспорт свинины в 20 раз«Новые случаи вспышек АЧС в Краснодарском крае свидетельствуют о снижении ветеринарно-санитарного контроля и эффективности мероприятий по недопущению распространения вируса»,— говорится в сообщении Россельхознадзора.

По данным ведомства, в ноябре текущего года было зарегистрировано 10 вспышек АЧС среди домашних животных и на ряде крупных свиноводческих комплексах. Кроме того, выявлены случаи стихийных захоронений зараженных животных, в том числе на территории «Сочинского национального парка».

По данным специалистов Россельхознадзора, трупы зараженных животных являются одной из главных причин распространения болезни. «Факты распространения вируса свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны краевой администрации и проведения профилактической работы среди населения. Кроме этого, распространению АЧС способствует активное развитие личных подсобных хозяйств в сфере свиноводства, которое возобновилось в последние два года»,— сообщает ведомство.