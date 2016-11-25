Украине нужен цивилизованный рынок леса и своя переработка кругляка - Скоцик

Необходимо прекратить хаотичную вырубку лесов в Украине, правильно организовать рынок сырья и развивать собственное производство мебели. Такое мнение высказал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик, комментируя ситуацию с лесопользованием.

Лес надо вырубать в регулируемых объемах и в определенных местах, а не только там, где есть коммуникации, - считает Виталий Скоцик.

"Во всех регионах, которые являются лидерами по экспорту леса, объемы прироста леса превышают объемы рубки. При этом из-за изменений климата, фактора вредителей и падения уровня грунтовых вод распространяются заболевания лесных пород и гибель леса. А тем временем лес массово вырубают не там, где это необходимо, а в легкодоступных местах. Очевидно, что проблема не в запрете или разрешении вывоза леса, а в организации рынка сырья и сохранении природного баланса", - подчеркнул политик.

По его мнению, необходимо развивать структуру посадки и заготовки леса.

"Билеты на рубку леса должны продаваться на открытых аукционах. Обязательное условие рубки: не навредить окружающей среде, не допустить разрушения почвы. Бесконтрольная вырубка лесов является не чем иным как мародерством на собственной земле", - убежден Виталий Скоцик.

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Украина очень важно отойти от сырьевого экспорта и развивать свою переработку кругляка, считает он.

"Украина ежегодно экспортирует около 6,5 миллиона кубометров леса. В 2015 году это принесло экономике только 345 миллионов долларов, то есть 0,9% общих доходов от экспорта. При этом мы покупаем импортную мебель, сделанную из украинской древесины. Импортируем качественную финскую бумагу. А сами почему-то не можем выработать этих товаров. Государство обязано стимулировать и поддерживать переработку леса-кругляка в Украине, нормализовать цены на древесину для наших производителей. Производство мебели, переработка отходов дадут рабочие места, добавленную стоимость и наполнение бюджета", - подчеркнул Виталий Скоцик.

По его словам, должна быть принята отдельная программа для грамотного облесения территорий.

"Оптимальным уровнем лесистости для нашей страны считается 20%. Сегодня у нас 11%. Надо высадить новые деревья на территории, равной 2,5 миллиона гектаров. Здесь необходима отдельная программа. А у нас власть привыкла к примитивным решениям. Сам по себе мораторий на экспорт леса-кругляка не решает проблемы лесопользования", - добавляет он.