Евросоюз поддерживает Украину в ВТО по противодействию торговой агрессии России - торгпред

Европейский Союз подтвердил поддержку Украины в рамках Всемирной торговой организации в вопросах противодействия торговой агрессии со стороны России, в том числе и в рамках уже открытых споров.

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Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook по результатам саммита Украина-ЕС.

«Подтверждена поддержка Украины в нашем противодействии торговой агрессии РФ в ВТО (в том числе в инициированных спорах)», - написала она.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Украина в рамках своего участия во Всемирной торговой организации начала процедуру оспаривания решения правительства РФ о введении эмбарго на транзит украинских товаров по российской территории в направлении третьих стран.

Свою позицию Украина уже представляла на Генеральном совете ВТО 24 февраля и 27 июля текущего года, а также на заседаниях соответствующих комитетов ВТО. Причем доводы украинской стороны поддержали делегации Канады, США, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии, Кореи и Турции.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.