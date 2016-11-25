Аграрии требуют встречи с президентом – Аграрная партия

Такое решение было принято 25 ноября на расширенном заседании Президиума Аграрной партии, в котором приняли участие сопредседатели Всеукраинского стачечного комитета, председатели профильных аграрных ассоциаций и главы областных организаций Аграрной партии. На заседание был приглашен министр АПК Тарас Кутовой. Однако ни он, ни представители министерства к аграриям не пришли.

На обещанную поддержку аграрному сектору нет денег, - доложил на заседании народный депутат Украины, председатель межфракционного объединения Аграрной партии в Верховной Раде Леонид Козаченко.

«При подготовке бюджета планировалось, что на поддержку аграрного сектора будет направлен 1% от вала сельскохозяйственной продукции. Это примерно должно было составить 5,5 млрд грн. Из них 1,9 млрдгрн - виртуальные средства. Они должны поступить от спецконфискаций и предоставления государственных гарантий для получения кредитов. Будут ли эти деньги, наверняка никто сказать не может. Реальная сумма, которую можно будет направить на поддержку, не более чем 2 млрд. грн. Это в 2,5 раза меньше того, что у нас в этом году», - отметил Леонид Козаченко.

Народный депутат добавил, что поддержка аграрных производителей в Украине уже в 80 раз меньше, чем в Европейском Союзе.

Чиновники отвергают рациональные предложения по налогообложению по «политическим мотивам», - отметил в своем отчете председатель Общественного совета при МинАПК, Сопредседатель Всеукраинского стачечного комитета Геннадий Новиков.

«Была идея уменьшить исходящий НДС, но Минфин и Минэкономики на нее не согласились. Еще один вариант, который обсуждали, - создание спецфонда, из которого бы автоматически распределялась поддержка. Аккумулировать туда средства можно было бы за счет уплаты единого налога с гектара земли в обработке. От этого выиграли бы и производители, так как налог прост в администрировании, и государство - за счет вывода значительной части производства из «тени». Эта идея двигалась к определенному политическомурубежу, когда нам сказали, что принципиально не будет вводиться новый налог. Лоббизм против этого решения был скореесо стороны премьер-министра и определенных депутатов. У них нет понимания, что происходит, но есть страх перед электоратом», - подчеркнул Геннадий Новиков.

Сами же производители уверены: их специально загоняют в тупик, чтобы сделать «уязвимыми» для налоговой службы.

«Чем сложнее будет система налогообложения, тем проще нас будет поставить на колени. У меня была налоговая проверка недавно. Они не воспринимают вообще никаких аргументов, такого мне «нарисовали», сейчас сужусь с ними. И это при урезанной системе налогообложения НДС. А что будет, когда мы перейдем на общую систему налогообложения? Они от нас вылезать не будут!», - говорит председатель Хмельницкой областной организации Аграрной партии Сергей Иващук.

Предложенная система загоняет производителей в «тень», а это - пространство для деяний рейдеров, убеждены аграрии Закарпатья.

«У нас просто отбирают земли. Сейчас на Закарпатье около 190 тысяч га земли, это идет полным ходом. Зашел агрохолдинг, ему помогает администрация, помогает налоговая. Если мелкие и средние будут в «тени» - зашли рейдеры, вспахали землю - и все, ты ничего не докажешь», - подчеркнул председатель Закарпатской областной организации Аграрной партии Иван Паук.

Для создания прозрачной налоговой базы нужно сделать публичным земельный кадастр, - уверен руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Роман Бессмертный.

«Мы - единственная страна в Европе, где нет точных административных карт. В межах между районами «гуляют» от 3 до 5000 га земли. Почему? Потому что это позволяет прятать земли тем, кому их прятать нужно. Чтобы понимать, какой должна быть оптимальная налоговая система, нужно видеть - кто и кого будет облагать», - отметил Роман Бессмертный.

Поскольку на уровне министерств разработать эффективную модель, которая устраивала бы производителей и гарантировала поступления в бюджет, не удалось, аграрии будут требовать встречи с высшим руководством государства. Об этом заявил лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

«Проект бюджета на следующий год для аграриев неприемлем, предложенная система налогообложения неприемлема. Поэтому мы требуем встречи с Президентом, премьер-министром и председателем Верховной Рады с представителями профильных аграрных ассоциаций, самими производителями. Если такой встречи не будет, будем вынуждены снова выходить на акции протеста», - отметил Виталий Скоцик.

Обращение с этими требованиями будет направлено высшему руководству государства.