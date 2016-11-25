Украинские аграрии уже намолотили 62 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии к 25 ноября собрали урожай на площади 13,6 млн га, или 95% от прогноза, намолотив 61,6 млн тонн зерновых при урожайности 45,2 ц/га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, аграрии намолотили 22,4 млн тонн кукурузы на зерно с площади 3,6 млн га (84% от прогноза).

Гречихи обмолочено 192 тыс. тонн с площади 149 тыс. га (100% от прогноза), проса – 191 тыс. тонн с 104 тыс. га (100% от прогноза).

По данным Минагропрода, аграрии продолжают сбор подсолнечника, которого обмолочено 13,4 млн тонн с площади 5,9 млн га (99% от прогноза).

Кроме того, аграрии намолотили 4 млн тонн сои с площади 1,8 млн га (96%), а также собрали 12,7 млн тонн сахарной свеклы с площади 266 тыс. га (91%).

Самый большой вал зерна собран в Винницкой (5,6 млн тонн), Одесской (4,5 млн тонн) и Полтавской (4,4 млн тонн) областях.

Самый высокий уровень урожайности зерновых наблюдался в Винницкой (65,2 ц/га), Черкасской (63,7 ц/га), Киевской (60 ц/га), Хмельницкой (57,8 ц/га) и Полтавской (57,5 ц/га) областях.

Согласно сообщению, урожай зерновых в Украине в 2016 году ожидается в пределах 64 млн тонн, что полностью удовлетворит внутренние потребности страны, обеспечит продовольственную безопасность государства, а также позволит сохранить хороший потенциал ресурсов для поставок на внешние рынки.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 млн тонн.