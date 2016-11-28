Потребительские настроения украинцев улучшились - исследование

Потребительские настроения украинцев в октябре улучшились на 1,5 п. - до 51,6 за счет увеличения индекса целесообразности больших покупок, а также оценки текущего материального положения.

Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте GfK Ukraine.

В то же время негативный вклад в потребительские настроения в октябре внес индекс ожидаемых изменений личного дохода - он уменьшился на 10,2 п., составив 48,1.

"В октябре 2016 наблюдаем разнонаправленные тенденции: индекс ожидаемых изменений личного дохода уменьшился, а индекс целесообразности больших покупок вырос. Эти тенденции характерны для разных групп. Уменьшение индекса ожидаемых изменений личного дохода произошло за счет жителей небольших городов (до 500 000 жителей) и групп старшего возраста (45 лет и старше). В то же время индекс целесообразности больших покупок вырос среди жителей больших городов (свыше 500 000 жителей), в группе в возрасте до 45 лет и группе с доходом среднего и выше среднего уровня", - отметили аналитики GfK Ukraine.

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Как сообщал УНИАН, рост потребительских цен в Украине в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем ускорился до 2,8% с 1,8%, зафиксированных в сентябре к августу.

С начала года, в январе-октябре, потребительские цены в Украине выросли на 9,4%.

Национальный банк Украины прогнозировал замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.