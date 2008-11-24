В Украине производство пива выросло на 2,2%

В Украине, по итогам января-октября 2008 года, производство солодового пива, включая безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, составило 283 млн. дал, что на 2,2% выше показателя за аналогичный период 2007 года. Такие данные сообщает Госкомстат.

По данным Госкомстата, в октябре было произведено 20,9 млн. дал этой продукции, что на 12,5% ниже показателя за сентябрь 2008 года и на 9,1% ниже показателя за октябрь 2007 года.