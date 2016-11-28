Аграрии требуют встречи с Президентом, иначе - акции протеста

Экономическая политика последних лет ведет к разрушению основы украинской экономики и дальнейшему обнищанию украинцев, - говорится в обращении.

«Проект бюджета на 2017 год не содержит анонсированного правительством содействия аграрному производству. На самом деле предлагаемые изменения окончательно разрушают отрасль, которая дает сегодня половину ВВП и каждый второй доллар валютных поступлений. Правительство не предложило действенных стимулирующих правил налогообложения. Зато запланированы налоговые изменения, которые будут все глубже загонять экономику в «тень». В частности, речь идет об отмене специального режима НДС для агропроизводителей», - подчеркивают авторы обращения.

По их мнению, анонсированную правительством поддержку аграриев в размере 5,5 млрд грн. нельзя назвать реалистичной, поскольку неизвестны источники, из которых будут финансироваться программы.

Существует реальная угроза стагнации в области экспорта сельскохозяйственной продукции. Соглашение о свободной торговле с ЕС практически не работает. Квоты для украинского производителя исчерпываются за 3-5 месяцев, - подчеркивают аграрии.

Кроме того, большую опасность представляют постоянные попытки введения свободного рынка земли в условиях отсутствия комплексного законодательства, которое бы сделало невозможными махинации с земельным ресурсом и гарантировало защиту плодородия земли.

«В Верховную Раду внесен и ждет рассмотрения закон №4010-а про эмфитевзис. Этот проект фактически внедряет рынок земли мошенническим методом подмены понятий. На фоне падения национальной валюты и закрытия многих производств обнищание людей стало критическим. В этих условиях попытка прямым или косвенным методом ввести «дикий» рынок земли является беспрецедентным грабежом Украины», - сказано в обращении.

Аграрная партия и профильные ассоциации констатируют, что пагубная налоговая политика уже привела к резкому повышению цен на продукты на 20-60%. Дальнейшее пренебрежение проблемами аграриев приведет к тому, что экономика Украины потеряет около 150 млрд грн. уже в следующем году. Падение общего уровня дееспособности экономики и фатальное обнищание украинцев создают взрывную социальную атмосферу и угрожают существованию государства.

«Из поражения отдельных производителей складывается поражение страны. Украину ожидает очередной виток роста цен на продукты питания. Бюджет рискует уже в следующем году недополучить миллиарды доходов. Власть должна взять курс на стимулирование производства, обоснованные налоги, создание рабочих мест, обеспечение достойного дохода каждого украинца», - подчеркивают авторы обращения.

Аграрная партия, Всеукраинский стачечный комитет и профильные аграрные ассоциации требуют немедленной встречи с Президентом, премьер-министром и председателем Верховной Рады для обсуждения налоговой, бюджетной и земельной реформы. Если реакции со стороны органов власти не будет в течение двух недель, аграрии оставляют за собой право возобновить массовые акции протеста.