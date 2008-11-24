На Винничине прогнозируют резкий рост банкротств предприятий

Винницкая областная государственная администрация (ОГА) прогнозирует резкий рост банкротств предприятий области, если не изменится политика на денежно-кредитном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью местной газете "Мисто" сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий.

"Если в ближайшее время не изменится политика на денежно-кредитном рынке и в экономику не пойдут деньги, мы можем ожидать через два-три месяца - это февраль-март следующего года - увеличения дел о банкротстве на целом ряде экономически активных предприятий", - сказал он.

В.Коровий считает такое развитие событий "крайне отрицательным явлением". "Банкротство на фоне роста экономики приводит к смене неэффективного собственника предприятия на эффективного. Другое дело, когда происходит резкое увеличение процедур банкротства на фоне экономического спада. Это может привести к стремительному росту аналогичных событий "по принципу домино", - сказал он.

По словам первого заместителя председателя Винницкой ОГА, первыми от финансового кризиса в области пострадали строители и производители строительных материалов.

"По октябрю мы имеем сокращение объемов строительных работ на 25%. А показатель продажи нового жилья в октябре по сравнению с октябрем прошлого года сократился в 6 раз. Это привело к тому, что на целом ряде предприятий, которые занимаются строительством и производством строительных материалов, в октябре возникла задолженность по заработной плате, которой не было уже много лет", - отметил В.Коровий.

Он сказал, что, кроме строительной, начались проблемы и в пищевой промышленности Винницкой области. "Это связано с сезонным фактором деятельности агропромышленного комплекса, где основные операции по закупке сырья, в подавляющем большинстве на целый маркетинговый год, приходятся на 4-й квартал. Наложение финансового кризиса на этот период привело к отсутствию у перерабатывающих предприятий достаточного количества собственных и привлеченных средств на эту закупку и резкое уменьшение ее объемов. Фактически происходит процесс закупоривания всех финансовых потоков в системе "банк - перерабатывающее предприятия - сельхозпроизводитель", - объяснил представитель ОГА.

По его мнению, в итоге это привело к падению платежеспособного спроса на сельхозпродукцию и повлекло резкое падение цен на нее.

"При этом, как и в конце 90-х годов, на аграрном рынке активизировались структуры, связанные с теневым рынком сельхозпродукции, которые за наличные скупают по селам продукцию, причем по ценам на 25-30% ниже цен легальных производителей и заготпредприятий. И здесь уже теряет государство, которое не дополучает налоги", - добавил первый заместитель председателя Винницкой ОГА.