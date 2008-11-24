Крым собрал 1781,6 тыс. т зерна нового урожая

В Крыму получено 1 781,6 тыс. тонн зерна (в первоначально оприходованном весе) урожая 2008 года, что на 39% больше соответствующего показателя прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Главного управления статистики в АРК, в Крыму по состоянию на начало ноября зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу) убраны на площади 609,1 тыс. га, что составляет 99,7% площади посевов. Сельскохозяйственными предприятиями получено 1 386,0 тыс. т зерна (на 38% больше), хозяйствами населения – 395,6 тыс. т (на 41% больше). Средняя урожайность зерновых культур составила 29,2 ц/га, что на 5,5 ц больше прошлогоднего уровня.

На 1 ноября 2008 г. в сельскохозяйственных предприятиях Крыма (кроме малых), а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 781,0 тыс. т зерна (на 2% больше против 1 ноября 2007 г.), в том числе пшеницы – 548,5 тыс. т (на 11% больше). Из общего количества зерна непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях было в наличии 311,5 тыс. т (на 47% больше по сравнению с 1 ноября 2007 г.), в том числе 173,6 тыс. т пшеницы (на 80% больше). Зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 469,5 тыс. т зерна, в том числе зернохранилища – 398,3 тыс. т.

В январе–октябре текущего года средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали товаропроизводителям предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерна, составила 980,2 грн./т, в том числе на пшеницу – 982,1 грн./т (в январе–октябре 2007 г. соответственно 745,2 и 713,5 грн./т).