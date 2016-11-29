Порошенко одобрил отмену регистрации производителей жидкого биотоплива и биогаза

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым отменятся необходимость ведения государственного реестра производителей жидкого биологического топлива и биогаза, что снижает бюрократические преграды для ведения этого бизнеса.

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Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, соответствующий закон №4618 о внесении изменений в Закон «Об альтернативных видах топлива» возвращен в парламент с подписью президента.

В пояснительной записки отмечается, что этот законопроект был разработан в рамках политики дерегуляции, которая была утверждена распоряжением Кабинета министров от 18 марта 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в начале мая 2016 года этот законопроект был подан в Верховную Раду и направлен на доработку в парламентском комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса. 14 июня парламентские комитеты завершили рассмотрение этого проекта закона и 1 ноября Рада приняла его во втором чтении.