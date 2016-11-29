Порошенко одобрил отмену регистрации производителей жидкого биотоплива и биогаза

11:36, 29 ноября 2016
Агро
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Этот законопроект был разработан в рамках политики дерегуляции, которая была утверждена распоряжением Кабинета министров от 18 марта 2015 года. 

Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым отменятся необходимость ведения государственного реестра производителей жидкого биологического топлива и биогаза, что снижает бюрократические преграды для ведения этого бизнеса.

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Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, соответствующий закон №4618 о внесении изменений в Закон «Об альтернативных видах топлива» возвращен в парламент с подписью президента.

В пояснительной записки отмечается, что этот законопроект был разработан в рамках политики дерегуляции, которая была утверждена распоряжением Кабинета министров от 18 марта 2015 года. 

Как сообщал УНИАН, в начале мая 2016 года этот законопроект был подан в Верховную Раду и направлен на доработку в парламентском комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса. 14 июня парламентские комитеты завершили рассмотрение этого проекта закона и 1 ноября Рада приняла его во втором чтении.

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