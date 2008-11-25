Рост производства водки в октябре вызван легализацией рынка - эксперт

Октябрьский рост производства водки в 38% вызван легализацией рынка. Об этом на пресс-конференции в УНИАН вчера сообщил президент Украинской торгово-промышленной конфедерации Владимир ДЕМЧАК.

В.ДЕМЧАК отметил, что на украинском рынке с 1 сентября введены акцизные марки нового образца, а также установлены минимальные цены на водку и коньяк.

«Почему по водке за октябрь рост 38,1%? Обычная легализация. Если посмотреть другую статью тех же статистических данных, где отчитываются о производстве наливок и других ликероводочных изделий, то там цифра 45,1%. Другими словами, то, что раньше производилось и отчитывалось о производстве с содержанием спирта 25-26%, сегодня перекочевало в статью водка и водка особая. И это абсолютно адекватные цифры. Там стало меньше в отчетности, там больше», - сказал В.ДЕМЧАК.

«На самом деле есть 1-2%-ный рост производства водки и ликероводочных изделий. Это нормальная тенденция и она, основным образом, объясняется легализацией этого рынка. Я уверен, что минимальные цены добавят в легализации, и мы каждый месяц теперь - ноябрь, декабрь, январь, февраль будем видеть огромный рост в цифрах рынка водки и водки особой, но одновременно будем видеть огромное падение производства других ликероводочных изделий, через которые минимизировались налоги», - отметил В.ДЕМЧАК.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, в октябре т.г. было произведено 4,7 млн. дал водки и других крепких спиртных напитков, что на 9,8% выше показателя за сентябрь 2008 года и на 38,1% выше показателя за октябрь 2007 года.

По итогам января-октября 2008 года производство водки и ликероводочных изделий в Украине составило 32,3 млн. дал, что на 12,3% выше показателя за аналогичный период 2007 года.