”Люстдорф” увеличил выпуск молочной продукции на 42,5%

Производитель молочной продукции компания "Люстдорф" (Винница) в январе-октябре т.г. произвела продукции в сопоставимых ценах на 283,693 млн. грн., что на 42,46%, или 84,554 млн. грн., больше, чем в январе-октябре 2007 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили на предприятии.

В октябре "Люстдорф" увеличила производство на 33,77%, по сравнению с октябрем 2007 года – до 31,736 млн. грн. По сравнению с сентябрем компания увеличила выпуск продукции на 6,99%.

В октябре предприятие произвело 6,212 тыс. тонн молочной, 209 тонн сливочной, 38 тонн кисломолочной продукции, а также 316 тонн сливочного масла.

Увеличение производства на предприятии связывают с ростом спроса на его продукцию.

Как сообщал УНИАН, до конца 2008 года "Люстдорф" планирует освоить 100 млн. грн. инвестиций.

Справка УНИАН. ООО «Люстдорф» – один из крупнейших производителей молочной продукции в Украине - работает с февраля 1997 года на базе Ильинецкого молочного завода. Компания производит около 40 наименований молочной продукции под ТМ «На здоровье», ТМ «Селянське», ТМ «Буренка» и ТМ «Тотоша». Компании принадлежат четыре фирмы прямой дистрибуции в Киеве, Одессе, Днепропетровске и Львове.

Мощности компании позволяют перерабатывать около 350 тонн молока в сутки.

В 2007 году "Люстдорф" увеличил производство на 34,98%, или 53,326 млн. грн., по сравнению с 2006 годом – до 205,774 млн. грн.

Учредителем ООО "Люстдорф” является его руководство.