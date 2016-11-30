Российский знак качества: в половине проб меда выявлены следы антибиотиков

«Роскачество» проверило 70 торговых марок меда, отобрав образцы более чем в 30 розничных сетях, на ярмарках и в специализированных магазинах. Почти половина образцов содержали остатки антибиотиков, пишут «Ведомости».

Формально лишь один образец провалил тест. В нем были превышены допустимые показатели антибиотиков тетрациклиновой группы. Их содержание в меде, равно как и амфениколов, регулируется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Но почти половина образцов (34) содержала остатки антибиотиков, которые никак не регулируются этим документом. Между тем, систематическое злоупотребление антибиотиками вредит здоровью людей. Обычные инфекции, с которыми медицина успешно боролась на протяжении десятилетий, могут снова стать смертельно опасными из-за развития устойчивости организма человека к антибиотикам, предупреждает ВОЗ.

Читайте такжеЯпония заинтересована в импорте украинских органических ягод и меда – МинагропродПо итогам проверки «Роскачество» рекомендовало Минсельхозу и Россельхознадзору добиться включения в техрегламент допустимых показателей по содержанию в меде еще двух групп антибиотиков – метаболитов нитрофуранов и нитроимидазолов. Это оградит людей от некачественного продукта и ненужного потребления антибиотиков, отметил представитель «Роскачества». Кроме того, это откроет для пчеловодов экспорт в страны Евросоюза, правилами которого наличие следов любых антибиотиков в меде запрещено.

Вопрос о качестве российского меда обсуждается с весны. По оценкам производителей, на крем-мед приходится уже 5% рынка меда в России, и эта доля будет расти. Сегодня сложно найти мед без антибиотиков – производство чистого меда значительно дороже, отмечает директор по производству компании «Си-продукт» Андрей Иванов. Торговые сети не обговаривают дополнительные требования к изготовителю, поскольку работают по техрегламенту, говорит Иванов.