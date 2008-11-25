«Оболонь» построила солодовый завод

Компания «Оболонь», один из крупнейших производителей пива, начала пуско-наладочные работы на второй очереди солодового завода в поселке Чемеровцы (Хмельницкая обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, после завершения наладочных работ мощность новой солодовни составит 120 тыс. тонн солода в год.

В компании напомнили, что с начала 2008 года успешно работает первая очередь завода, которая производит 60 тыс. тонн солода в год. Выход завода на полную мощность позволит минимизировать зависимость компании «Оболонь» от внешних рынков сырья. Строительство завода началось два года назад.

По словам президента компании «Оболонь» Александра СЛОБОДЯНА, строительство современного завода в Чемеровцах – наиболее масштабный инвестиционный проект в регионе, который позволил создать новые рабочие места и привлечь дополнительные средства в местный бюджет.

«Завод станет мощным локомотивом для сельского хозяйства Хмельницкой и Тернопольской областей, ведь его потребности составят более 160 тыс. тонн пивного ячменя в год», – отметил А.СЛОБОДЯН.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – национальный производитель пива, слабоалкогольных и безалкогольных напитков и минеральной воды. Портфель брендов компании включает пивные ТМ «Оболонь», «Магнат», «Hike premium», «Десант» и безалкогольный бренд «Живчик».

ЗАО «Оболонь» владеет разветвленной структурой, в которую входят два дочерних предприятия и пять предприятий с корпоративными правами. Продукция компании экспортируется в 25 стран мира.