Украина запретила ввоз птицы из еще двух регионов Германии

Вслед за ограничением ввоза птицы из немецких земель Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины ввела запрет на импорт птицы из еще двух регионов Германии - Саксония-Анхальт и Нижняя Саксония в связи со вспышками высокопатогенного птичьего гриппа на этих территориях, сообщила пресс-служба ведомства.

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Кроме того, Госпродпотребслужба ввела ограничения на импорт птицы из Австрии по той же причине.

Как сообщал УНИАН, ранее Госпродпотребслужба запретила импорт птицы с территорий Медье Бекеш, Бач-Кишкун и Чонград в Венгрии в связи со вспышками болезни Ньюкасла. Также ведомство запретило импорт птичьего мяса из региона Монтана в Болгарии.

По данным Госпродпотребслужбы, вспышки птичьего гриппа и болезни Ньюкасла были зарегистрированы также среди диких и перелетных птиц в Румынии, Польше, Нидерландах, Швейцарии и Хорватии. Однако если вирус обнаружен в дикой фауне, ведомство не может применить ограничительные меры по импорту.

Высокопатогенный грипп птиц – это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, которая характеризуется поражением органов пищеварения, дыхания и высокой смертностью.

Болезнь Ньюкасла – это опасное вирусное заболевание птиц, которое сопровождается пневмонией, энцефалитом и множественными точечными поражениями внутренних органов. Контакт людей с инфицированными птицами может вызвать лёгкий конъюнктивит и симптомы, напоминающие грипп, но вирус Ньюкасла не представляет опасности для здоровья человека. Схем лечения этой болезни не существует, но использование профилактических вакцин и санитарных мероприятий снижает вероятность вспышек.