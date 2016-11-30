Аграрный фонд взял 1 миллиард гривень кредита под залог зерна

Государственное предприятие «Аграрный фонд», занимающееся форвардными закупками, привлекло кредитные средства от «Укргазбанка» в объеме 1 млрд грн сроком на один год под 21,5% годовых для финансирования форвардных программ и поддержки фермеров.

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Об этом сообщила пресс-служба госкомпании со ссылкой на главу правления Аграрного фонда Андрея Радченко.

«Средства, полученные от нашего партнера – государственного банка «Укргазбанк», пойдут на финансирование форвардных программ и поддержку агропроизводителей», – приводятся в сообщении слова Радченко.

По данным пресс-службы, залогом по кредиту выступит зерно продовольственной пшеницы, рыночная стоимость которого составляет более 2 млрд грн.

Согласно сообщению, соглашение между Аграрным фондом и «Укргазбанком» было заключено по предварительному согласию Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Пресс-служба напомнила, что в прошлом году Аграрный фонд и «Укргазбанк» уже заключали кредитный договор на сумму 300 млн грн сроком на один год. Тогда госпредприятие выполнило кредитные обязательства и вовремя выплатило все средства.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Аграрный фонд начал осеннюю форвардную кампанию, в рамках которой намерен закупить 760 тыс. тонн зерновых урожая следующего года на сумму около 2 млрд грн.

В конце июля Аграрный фонд и банк «Украинский капитал» запустили программу кредитования малых фермеров, бюджет которой составляет 400 млн грн. Доля банка «Украинский капитал» в общем бюджете программы составила 25-50% (100-200 млн грн), остальные средства были предоставлены Аграрным фондом.

Аграрный фонд в 2015 году получил 410,8 млн грн чистой прибыли против 1,7 млрд грн чистого убытка в 2014 году.

Аграрный фонд создан в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.