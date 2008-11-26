В Украине завершается уборка зерновых

В Украине завершается комплекс осенних полевых работ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики Украины, на 25 ноября во всех категориях хозяйств зерновые и зернобобовые собраны на 98% площадей, намолочено 54 млн. 240,3 тыс. тонн зерна.

Гречка и просо собраны со всех посевных площадей, получено 298 и 239,4 тыс. тонн зерна соответственно.