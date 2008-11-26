В Украине завершается уборка зерновых
08:21, 26 ноября 2008Агро
0
Намолочено 54,2 млн. тонн
В Украине завершается комплекс осенних полевых работ.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики Украины, на 25 ноября во всех категориях хозяйств зерновые и зернобобовые собраны на 98% площадей, намолочено 54 млн. 240,3 тыс. тонн зерна.
Гречка и просо собраны со всех посевных площадей, получено 298 и 239,4 тыс. тонн зерна соответственно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter