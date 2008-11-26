Полтавский облсовет: В АПК страны чрезвычайная ситуация

Депутаты Полтавского облсовета призывают правительство признать ситуацию в агропромышленном комплексе чрезвычайной и принять срочные меры для полного финансирования государственных программ развития АПК.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Полтавского облсовета. По их данным, соответствующее обращение было утверждено вчера на сессии Полтавского облсовета. «Причины провала на продовольственном рынке кроются не только в мировом кризисе, но и в отсутствии системной работы по поиску рынков сбыта зерна, контроля за деятельностью зернозаготовительных компаний на территории государства, эффективных механизмов влияния на цену».

Особенно депутатов облсовета «волнуют намерения Кабинета министров Украины импортировать мясо». «Это дешевое импортное сырье провоцирует мясоперерабатывающие предприятия к бойкоту принятия сырья от отечественного товаропроизводителя. Исходя из ситуации, предлагаем правительству Украины: признать ситуацию в агропромышленном комплексе как чрезвычайную, а обстоятельства с низкими ценами на все виды сельскохозяйственной продукции как форс-мажорные для производителей; обеспечить наращивание объемов экспорта зерна; ускорить принятие решения о снятии пошлины на экспорт семян подсолнечника; принять меры для предотвращения легального и нелегального импорта сахара», - говорится в обращении.

Также облсовет требует «прекратить экспорт мясной продукции, в том числе через Госрезерв; принять срочные меры к полному финансированию государственных программам развития АПК; поручить Антимонопольному комитету Украины принципиально рассмотреть причины одновременной уценки на продукцию растениеводства и животноводства».