Торгпред назвала крупнейших потребителей украинской агропродукции

Крупнейшими потребителями украинской аграрной продукции в январе-августе 2016 года стали страны Европейского Союза, Индия, Египет, Китай и Турция.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook со ссылкой на слова торгового представителя Украины Натальи Микольской.

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"По итогам 8 месяцев этого года в пятерку крупнейших потребителей украинской продукции АПК и пищевой промышленности входят страны ЕС - их доля составляет 28,3% отраслевого объема экспорта (2,6 миллиарда долларов), Индия - 9,4% (854 миллионов долларов), Египет - 8,8% (799,1 миллиона долларов), Китай - 8,8% (798,3 миллиона долларов) и Турция - 4,2% (379,4 миллиона долларов)", - сообщила Микольская.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2015-2016 маркетинговом году (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 миллиона тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 миллиона тонн. Эксперты ожидают, что экспорт текущего МГ составит 41 миллион тонн. Производство зерновых в текущем году, по прогнозам министерства, составит около 64 миллионов тонн.