Минэкономразвития улучшило прогноз роста сельхозпроизводства

Министерство экономического развития и торговли улучшило прогноз роста сельскохозяйственного производства в Украине в 2016 году до 2,2% с ранее прогнозируемых 0,7%.

Об этом сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Читайте такжеТоргпред назвала крупнейших потребителей украинской агропродукции

"По итогам 2016 года более высокие результаты валового сбора большинства сельскохозяйственных культур (в частности, яровых культур), чем ожидалось, на фоне высокой урожайности компенсируют отрицательную динамику в животноводстве, которая будет формироваться в условиях высокой затратности производства", - подчеркивают аналитики министерства.

В то же время, по оценке Минэкономразвития, основным риском для динамики сельхозпроизводства до конца года могут стать неблагоприятные погодные условия, которые могут помешать собрать урожай кукурузы. Кроме того, риском является и возможность эскалации военного конфликта на востоке страны.

Как сообщал УНИАН, рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-октябре 2016 года составил 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.