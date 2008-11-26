Тростниковый сахар-сырец в Украину ввозить будут

Кабинет Министров Украины своим постановлением № 1002 от 12 ноября 2008 г. утвердил порядок распределения тарифной квоты на ввоз в Украину тростникового сахара-сырца.

Текст соответствующего постановления обнародован на сайте правительства.

Порядок определяет механизм ежегодного распределения тарифной квоты на ввоз в Украину из стран – членов ВТО тростникового сахара-сырца в 2009-2010 гг.

Ввоз в Украину сахара-сырца в пределах тарифной квоты осуществляется на основании выданных Минэкономики лицензий.

Отмечается, что никакие поставки сахара-сырца, импортированного по двусторонним или региональным торговым соглашениям, не считаются такими, что влияют на общий объем тарифной квоты. Импорт сахара-сырца по схемам, включающим его обработку для последующего экспорта (с возмещением оплаченной пошлины или по договоренностям по возвращению средств), также не считается использованием тарифной квоты.

Согласно документу, тарифная квота на ввоз в Украину сахара-сырца ежегодно распределяется Минэкономики таким образом: 260 тыс. тонн общего объема тарифной квоты до 1 января 2019 г. выделяется для Парагвая в соответствии с §35 Дохийской декларации и договоренностей, достигнутых в ходе многосторонних переговоров по вступлению Украины в ВТО относительно более полной интеграции малых уязвимых экономик в многостороннюю систему торговли, 80% остатка объема тарифной квоты выделяется для стран-поставщиков, а 20% – для новых стран-поставщиков.

В 2009 году доля тарифной квоты для стран-поставщиков определяется пропорционально объему ввоза в Украину сахара-сырца происхождением из их таможенной территории на протяжении 2001, 2003 и 2004 годов, когда ввоз в Украину сахара-сырца осуществлялся в пределах тарифных квот.

В 2010 году доля тарифной квоты для каждой страны-поставщика определяется пропорционально объему ввоза в Украину сахара-сырца происхождением из их таможенной территории в рамках определенной в 2009 году тарифной квоты.

Объем тарифной квоты для новых стран-поставщиков распределяется между ними поровну.

Объемы тарифной квоты, которые не были использованы на протяжении текущего квотового года, не подлежат перенесению на следующий год.

Данное постановление КМУ вступает в силу с 1 января 2009 г.