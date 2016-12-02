Украина отправляет торговую миссию в Кению и Танзанию

Министерство экономического развития и торговли Украины планирует уже завтра, 3 декабря, отправить торговую миссию для проведения переговоров с властями Кении и Танзании.

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Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская в ходе работы международной конференции «Зона свободной торговли: возможности и вызовы для Украины и партнеров».

Она отметила, что предыдущая такая миссия работала в Канаде. «Сейчас мы отправляем торговую миссию в Кению и Танзанию», - отметила Микольская, добавив, что в состав делегации вошли представители полутора десятков украинских компаний, а ключевой темой переговоров станет экспорт украинской аграрной продукции в Африку.