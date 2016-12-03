70 гривень за бутылку: в Украине с сегодняшнего дня водка подорожала почти на треть

С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета министров Украины о повышении минимальных розничных цен на водку и другую алкогольную продукцию, содержащую спирт.

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В частности, согласно постановлению правительства №828, розничные цены на ликеро-водочные изделия повышены на 27,1-27,86%, на виски, ром и джин – на 37-63%, на коньяк (бренди) – на 24-27%, на вина – на 22,2-55,6%.

Таким образом, минимальная цена бутылки водки составит 69,8 грн, крепленого вина и вермута – 42 грн, виноградного сухого вина - от 33 грн.

«Минимальная розничная цена бутылки водки 0,5 литра с 40-процентным содержанием спирта повышена до 69,8 грн с 54,9 грн. Это связано с тем, что введенная в сентябре 2015 года минимальная цена на водку не отвечала расходам производителей на производство и реализацию своей продукции. Ставки акцизов на водку и ликеро-водочные изделия повысилась на 50%, на вина с добавлением спирта – на 100%. Выросли в цене и другие составляющие», - говорится в пояснительной записке к постановлению.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в конце августа предложило повысить минимальные розничные цены на алкоголь. Минимальные оптовые и розничные цены на алкоголь были установлены в 2008 году.

Эксперты утверждают, что такое ценовое регулирование помогает избежать распространения некачественной продукции на рынке. В ассоциации «Укрводка» неоднократно отмечали необходимость повысить минимальные розничные цены, поскольку они не соответствуют нынешнему уровню затрат на производство качественного алкоголя.

Действующая минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 л составляла 54,9 грн, вина в стеклянной таре объемом 0,7 л – 27 грн.