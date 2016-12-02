Минагропрод ожидает урожай зерна больше 64 миллионов тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что украинские аграрии по итогам текущего года соберут 64,2 миллиона тонн зерновых, что на 4 миллиона тонн больше, чем в 2015 году, при урожайности 44,8 ц/га, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, пшеницы будет собрано 26,1 миллиона тонн, что на 435 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году.

Сбор кукурузы на зерно увеличится на 2,8 миллиона тонн, до 26,1 миллиона тонн, ячменя – на 1,2 миллиона тонн, до 9,5 миллиона тонн, ржи – на 4 тысячи тонн, до 395 тысяч тонн.

Также увеличится сбор овса – на 21,6 тысячи тонн, до 510,1 тысячи тонн, и гречихи – на 55,2 тысячи тонн, до 183,3 тысячи тонн.

По данным Минагропрода, урожай проса в 2016 году сократится на 24,2 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом, до 189,1 тысячи тонн, а риса – увеличится на 6,4 тысячи тонн, до 68,9 тысячи тонн.

Что касается технических культур, аграрии увеличат сбор сахарной свеклы на 2,8 миллиона тонн, до 13,2 миллиона тонн, подсолнечника – на 1,7 миллиона тонн, до 12,9 миллиона тонн, и сои – на 219 тысяч тонн, до 4,1 миллиона тонн.

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Согласно сообщению, урожай рапса по итогам года составит 1,2 миллиона тонн, что на 581 тысячу тонн меньше, чем в прошлом году.

Также сообщается, что аграрии в текущем году увеличат сбор картошки на 50,8 тысячи тонн, до 20,9 миллиона тонн.

Сбор овощей в текущем году вырастет на 176 тысяч тонн – до 9 миллионов тонн.

По информации министерства, урожай плодов и ягод составит 2,05 тысячи тонн, что на 102 тысячи тонн меньше, чем в предыдущем году, а урожай винограда вырастет на 13,7 тысячи тонн – до 400 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.

В 2015-2016 маркетинговом году (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 миллиона тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 миллиона тонн. Эксперты ожидают, что экспорт текущего МГ составит 41 миллион тонн.