Европейские и украинские партии поздравили Аграрную партию с 20-летием

Аграрная партия будет участвовать в следующих парламентских выборах. Об этом заявил лидер Аграрной партии Виталий Скоцик, выступая на Х Съезде партии, который состоялся 4 декабря в Киеве и был посвящен обновлению политической силы.

В своем выступлении Виталий Скоцик достаточно критически высказался о социально-экономической ситуации в Украине.

"Война, коррупция, разбитые дороги, необоснованные, "космические" тарифы. Нищета, заставляющая народ экономить на еде. Ежедневно население Украины уменьшается на 400-450 человек. Около 34 тысяч украинцев ежегодно выезжают за границу навсегда. Все это - проблемы, с которыми должны бороться ответственные политические силы, которые придут во власть", - говорит политик.

Аграрная партия провела обновление и планирует участвовать в следующих парламентских выборах.

"Мы постоянно обновляем нашу партию. В кадровой политике сочетаем молодую энергию и опыт профессионалов, накопленный в Украине, а не одолженный у иностранцев. Мы ведем во власть профессионалов из всех сфер, чтобы остановить падение страны и открыть для нее путь развития. У нас есть все, чтобы побеждать на местных выборах в декабре, а затем - на следующих парламентских выборах. Мы должны вернуться в Верховную Раду мощным представительством", - подчеркнул лидер Аграрной партии.

На Съезде было принято решение об изменениях в руководстве Аграрной партии. Заместителями председателя партии стали Александр Кившик и Денис Марчук. Также был расширен и обновлен состав Политсовета и Президиума партии.

На Съезд, посвященный 20-летию Аграрной партии, были приглашены представители европейских и всех украинских политических сил.

Аграрную партию поздравил Томас Томилинас, заместитель председателя Литовского Союза крестьян и зеленых - партии, победившей на последних парламентских выборах в Литве. Участников Съезда также поздравил депутат Европейского парламента, представитель фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" Бронис Ропе.

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Также на сцене Съезда во дворце "Украина" выступил народный депутат Украины от партии "Самопомощь" Иван Мирошниченко. Нардеп пожелал аграриям побед и выразил надежду, что в следующем парламенте будет представлена ​​Аграрная партия. С приветственным словом перед делегатами Съезда выступил и представитель партии "УКРОП" Тарас Кривенко. Лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович, который также был гостем мероприятия, призвал аграриев не дать "украсть" украинское сельское хозяйство и выразил надежду, что Аграрная партия в будущем парламенте будет строить сильную Украину.

Во время Съезда была представлена новая партийная символика. Ее основой стало сочетание понятных и дорогих для украинцев символов и современных дизайнерских решений, - говорит Виталий Скоцик.

"Сегодня Украина прощается со всем, что отжило и "износилось". Поэтому и для Аграрной партии важно выбрать новый стиль. Мы уже провели и продолжаем проводить серьезную внутреннюю работу - идеологическую, структурную, избирательную, информационную. Вполне логично, что теперь сделано и внешнее обновление. В нем использованы исконные символы Украины - восходящее солнце над зелеными полями - но в современной подаче. Плодородная земля под ласковым солнцем – это Украина. Земля - ​​самое дорогое, что мы имеем", - комментирует Виталий Скоцик идею нового образа партии.